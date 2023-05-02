​كهرباء الشارقة تستبدل نظام الضخ بمحطة الرحمانية بنظام متطور أكثر كفاءة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تطوير محطة الرحمانية التي تعمل بنظام التناضح العكسي باستبدال النظام القديم للضخ بنظام جديد متطور أكثر كفاءة يقلل تكلفة التشغيل ويخفض من الانبعاثات الكربونية ويستهلك طاقة أقل بنسبة 35٪ مقارنة بالنظام القديم، كما يتمتع النظام الجديد بالقدرة على ضخ 25٪ أكثر من المياه مما يؤهل المحطة للتوسعات المستقبلية.

وأوضح مدير إدارة محطات المياه والتحلية المهندس عصام الملا، أن تطوير محطة ضخ الرحمانية للتناضح العكسي يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وضمن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة التي تهدف لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وتقليل تكلفة التشغيل من أجل بيئة وتنمية مستدامة.

وأشار إلى أن سعة محطة الرحمانية 5 ملايين جالون يوميا وتحتوي على خزانات ومحطة ضخ توزيع المياه، ولها دور استراتيجي مهم في نظام شبكة مياه الهيئة لاستقبال وتوزيع المياه الصالحة للشرب على شبكة مياه الشارقة.

وأكد أن تطبيق نظام الضخ الجديد بالمحطة من المتوقع أن يوفر من استهلاك الطاقة سنويا بما يتراوح بين 850 إلى 900 ميجاوات في الساعة وبما يعادل توفير في التكلفة يبلغ 500,262 درهم سنويًا وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 450 طن متري سنويًا.

وأضاف أنه تم تشغيل محطة الرحمانية منذ عام 1999 ومع انتهاء العمر الافتراضي للمضخات نفذت الهيئة دراسة ومشروع لتطوير وتحديث المضخات والأنظمة المرتبطة وفق أفضل المواصفات وتم تطبيق نظام الضخ الجديد الذي يعتبر الخيار الأفضل ومن أنظمة الضخ الأعلى كفاءة وأكثر موثوقية ومرونة ويتضمن عدة مميزات منها وجود مضخات منفصلة لشبكة التوزيع، بالإضافة إلى القدرة على ربطها في حالة الطوارئ إلى جانب التشغيل التلقائي للمضخة مع التحكم في الضغط والتدفق مما يساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية والاستفادة القصوى من الموارد الحالية مثل كابلات الطاقة وخطوط الأنابيب الرئيسية وغيرها.