%25 انخفاضاً في البلاغات المقلقة بدبي خلال الربع الأول

انخفض مؤشر البلاغات المقلقة على مستوى إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما انخفضت البلاغات المجهولة بنسبة 14%، بحسب الإحصاءات التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور مساعده لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري. ونوه المري خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لحفظ الأمن، التي أدت إلى خفض البلاغات المقلقة 25%، وارتفاع البلاغات المعلومة بنسبة 97%، وانخفاض البلاغات المجهولة بنسبة 14%، وانخفاض البلاغات الجنائية غير المقلقة بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واستعرض مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد راشد بن ظبوى، تقرير الكفاءة الشرطية والتنبؤ بالجريمة في الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات في تنفيذ الخطط التطويرية والاستراتيجية لتحقيق الأهداف والمؤشرات المنشودة في خفض معدلات الجريمة المقلقة، والتعامل السريع مع البلاغات، وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص.

وقدم شرحاً حول أهم القضايا التي تم التعامل معها، والأسباب التي أدت إلى انخفاض الجريمة، بالتعاون مع مراكز الشرطة، والتنبؤ بالجريمة والأساليب الإجرامية المتوقعة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، اللواء جمال سالم الجلاف، إن الاجتماعات الدورية للقائد العام لشرطة دبي، تسهم في رفع كفاءة الأداء، ومناقشة المشروعات المستقبلية، وحل العقبات التي يمكن أن تتخلل العمل.