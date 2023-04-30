«المعاشات»: الاشتراك شهراً يكفي لاستحقاق «المعاش الكامل» بسبب العجز الكلي

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أحقّية المؤمّن عليه، الذي انتهت خدمته بالعجز الكلي نتيجة إصابة عمل، بالحصول على قيمة راتب المعاش كاملاً بنسبة 100%، بافتراض أنه قد قضى مدة 35 عاماً في الخدمة، حتى لو بلغ اشتراكه في التأمين شهراً واحداً، مشيرة إلى أن هناك ثلاث حالات تتيح للمؤمّن عليه الحصول على المعاش التقاعدي الكامل لأسباب صحية، أهمها، انتهاء خدمته بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية بصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسّب منه.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات، تُعد الجهة الوحيدة المنوط بها إثبات حالات العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للمواطنين للمؤمّن عليهم، أو إقرار صفة العجز عن الكسب للمستحقين لغايات استحقاق المعاش من الهيئة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تشكّلت بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 الصادر عن وزير الصحة (آنذاك) بتاريخ 22 يونيو 2014، وتضم في عضويتها أطباء متخصصين ومسؤولين من وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص، كما تضم في عضويتها ممثلاً عن الهيئة.

وأوضحت الهيئة، في حملة توعوية أطلقتها أخيراً على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن صلاحيات لجنة التقاعد الطبي تتمثل في طلب تقرير شامل عن وظيفة المتقدم للتقاعد، وعن طبيعة المهام التي يمارسها في عمله، والاستعانة برأي طبيب استشاري إذا تطلب الأمر ذلك، على أن يكون قراره غير ملزم إذا ارتأت اللجنة الأخذ به أو ردّه حسب المعطيات، مع ذكر الأسباب في تقريرها بشأن المتقدّم للتقاعد، لافتة إلى أن تقديم الطلبات الخاصة بالمؤمّن عليهم في القطاع الحكومي، يتم من قبل جهة العمل مباشرة إلى اللجنة الطبية المختصة بإثبات هذه الحالات، والتي تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما يتم التقديم للمؤمّن عليه العامل لدى القطاع الخاص من قبل جهة عمله إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التي تقوم بدورها بتقديم الطلب إلى هذه اللجنة.

وأفادت الهيئة بأحقّية المؤمّن عليه، الذي انتهت خدمته بالعجز الكلي نتيجة إصابة عمل، في الحصول على نسبة 100% من راتب حساب المعاش، بافتراض أنه قد قضى مدة 35 عاماً في الخدمة، حتى لو بلغ اشتراكه في التأمين شهراً واحداً، على أن يلتزم المؤمّن عليه عدداً من المتطلبات، قبل عرض طلبه على اللجنة الطبية المختصة لغايات إثبات حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة للخدمة صحياً أو العجز عن الكسب، أهمها توفير تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي، وكذلك طلب تقرير شامل عن وظيفة المتقدم للتقاعد وعن طبيعة المهام التي يمارسها في عمله.

وذكرت أن هناك ثلاث حالات تتيح للمؤمّن عليه الحصول على المعاش التقاعدي الكامل لأسباب صحية، الأولى، انتهاء خدمته بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية بصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسّب منه، والثانية، انتهاء خدمته في القطاع الحكومي، بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة، بينما الحالة الأخيرة تتمثل في انتهاء خدمة المؤمّن عليه في القطاع الخاص، لأسباب صحية تهدّد حياته بالخطر لو استمر في عمله، مشددة على أن الحالات الثلاث تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة، بحيث يكون قرار اللجنة سابقاً على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.

ولفتت إلى أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة، إلا إذا تفاقمت حالته الصحية، بسبب هذا العجز، بحيث أدى إلى إنهاء خدمته، وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة، موضحة أن هناك قائمة تضم كل الحالات والأمراض التي قد تُعرض على اللجنة لإثبات حالة العجز، باختلاف نوعها ودرجات خطورتها، تشمل «أمراض السرطان، أمراض القلب، أمراض الدم، الفشل الكلوي، فقدان الذاكرة (الزهايمر)، السكتة الدماغية، الباركنسون، التصلّب اللويحي، الشلل، جراحات الأعصاب، أمراض الروماتيزم، أمراض العيون، الأمراض النفسية، الأمراض الباطنة، إضافة إلى أمراض أخرى قد تؤدي إلى العجز الكلي أو الجزئي، وفقاً لقرار وتقدير اللجنة».

صلاحيات لجنة التقاعد الطبي تتمثل في طلب تقرير شامل عن وظيفة المتقدم وطبيعة مهامه والاستعانة برأي طبيب.

ملف نهاية خدمة

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «يتم صرف المعاش للمؤمّن عليه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، بمجرد إثبات حالة عجزه أوعدم لياقته الصحية للخدمة بقرار من اللجنة، بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة»، موضحة أنه «بعد صدور القرار يتوجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه وكل المستندات المطلوبة، بما فيها قرار اللجنة الطبية المختصة عبر تطبيق نهاية الخدمة الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنهاء خدمته».