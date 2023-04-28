انطلاق معرض «إثراء الأول للتوظيف» أول مايو المقبل

ينظم معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، الشريك الاستراتيجي للمعهد والداعم في عملية توطين القطاع المالي، خلال الفترة من الأول إلى الـ18 من مايو المقبل، معرض «إثراء الأول للتوظيف»، المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي، بمقر المعهد في دبي بمدينة دبي الأكاديمية، ومشاركة أكثر من 50 جهة من أبرز المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة.

ويسعى المعرض إلى توفير 1500 وظيفة، 700 منها في قطاع المصارف، و300 بالقطاع التأميني، و500 في قطاع الصرافة، ونحو 50 في شركات التمويل، من خلال تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في القطاع المصرفي والمالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني الدولة.

وتقام على هامش المعرض ورش عمل بالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، إضافة إلى تخصيص جناح لتقديم الإرشاد المهني للشباب الباحثين عن عمل طوال فترة الحدث.

وقالت مدير عام معهد الإمارات المالي بالوكالة، نورة البلوشي، إن المعرض يمثل منصة مثالية لربط المرشحين بالشركات الموظِفة.

وأضافت أن المعهد يعمل بجد عبر تكريس طاقاته لتنفيذ خطط جذب وإعداد الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع المالي والمصرفي ودمجهم ضمنه ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في الإمارات، تحقيقاً للمبادئ العشرة التي تقوم عليها رؤية الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.

ويخصص الأسبوع الأول من المعرض للحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق من حاملي درجة البكالوريوس في اختصاصات البنوك والتأمين والمالية والمجالات الأخرى ذات الصلة، ولخريجي مجال تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية الحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق، فيما يخصص الأسبوع الثاني لحاملي البكالوريوس وحملة الثانوية العامة من دون اشتراطات للمعدل، وتتركز الفرص الوظيفية المعروضة فيه بقطاع الصرافة وشركات التمويل.

ويعقد المعرض يومي 17 و18 مايو في مقر المعهد بأبوظبي لحاملي درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي 3.0 وما فوق ولخريجي مجال تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية الحاصلين على معدل 3.0 وما فوق، حيث يعرض وظائف في مجالات البنوك والتأمين والصرافة وشركات التمويل.