حمدان بن محمد: محطة تاريخية جديدة نصل إليها في مشروعنا لاستكشاف الفضاء

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لقيادتنا الرشيدة وشعبنا وكل أبناء الوطن العربي هذا الانجاز لابن الإمارات سلطان النيادي يخوض بنجاح أول مهمة عربية للسير في الفضاء.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " محطة تاريخية جديدة نصل إليها في مشروعنا لاستكشاف الفضاء … اليوم وبطموح زايد، ابن الإمارات سلطان النيادي يخوض بنجاح أول مهمة عربية للسير في الفضاء متوجاً جهود وتدريبات استمرت لسنوات … نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا وكل أبناء الوطن العربي هذا الانجاز … السلامة والتوفيق لسلطان والفخر لنا وللعرب.."