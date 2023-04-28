مكتوم بن محمد: شكرا محمد بن راشد .. وسنواصل العطاء لتظلّ دبي صانعة المستقبل

أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية"، عن سعادته بالثقة التي اولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعيينه نائبا اول لإمارة دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر الثقة الغالية التي أولاني إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سأعمل وفق رؤية ونهج الشيخ محمد بن راشد وبقيادة الشيخ حمدان بن محمد وسنواصل العطاء لتظلّ دبي صانعة المستقبل، وأفضل مدن الأرض، ولتحقيق سعادة ورفاه شعبها."