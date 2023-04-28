بمرسوم من محمد بن راشد.. مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد نائباً ثانياً لحاكم دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل صاحب السمو الحاكم.

ويُلغى المرسوم رقم (5) لسنة 2008، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.