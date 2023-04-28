سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس ساموا

قدم سعادة عبد الله على عتيق السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا ، أوراق اعتماده إلى فخامة توماليالي فانو فاليتو آ سوالوفي الثاني، رئيس دولة ساموا، سفيراّ غير مقيم لدى ساموا، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بالبيت الرئاسي في العاصمة أبيا.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس دولة ساموا سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب سعادة السبوسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة ساموا وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات ودولة ساموا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

كما التقى سعادة السفير بمعالي فيامي ناومي ماتافا رئيسة الوزراء ووزيرة الخارجية، ومعالي توسولوسو سيدريك شوستر، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.