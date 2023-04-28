رئيس الدولة يبعث رسالة خطية للرئيس السنغالي تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال،تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبودبي في شهر نوفمبر المقبل.

وقد تسلم فخامته الرسالة خلال استقباله سعادة سلطان علي الحربي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السنغال، وذلك بحضور معالي الوزير عمر دمباباه المستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية السنغال.