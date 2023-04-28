طقس غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خصوصاً غرباً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الساعة 06:00 والجزر الساعة 13:15. فيما يكون بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد عند الساعة 17:24 والجزر عند الساعة 09:22.