ضبط 222 متسولاً خلال رمضان في الشارقة

أسفرت حملة «التسول جريمة والعطاء مسؤولية»، التي أطلقتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تزامناً مع شهر رمضان وعيد الفطر، للعام الجاري، بالتعاون مع فريق ضبط المتسولين والباعة الجائلين بالقيادة العامة، عن ضبط 222 متسولاً، في إطار جهودها لمكافحة السلوكيات والظواهر السلبية التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة. وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة، العميد عارف حسن بن هديب، إن شرطة الشارقة تسعى لتنويع قنوات التوعية الأمنية من خلال الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، التي امتدت لتشمل تقديم التوعية عبر خطب الجمعة في 600 مسجد بالإمارة، وذلك بالتعاون مع دائرة الأوقاف بالشارقة.

من جانبه، كشف رئيس فريق ضبط المتسولين في شرطة الشارقة، المقدم جاسم محمد بن طليعة، عن عدد المضبوطين من المتسولين خلال الحملة التي تم إطلاقها أخيراً في مارس، حيث تم ضبط 194 رجلاً، و28 امرأة من المتسولين، ممن تم الإبلاغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة التي وفرتها القيادة العامة بشرطة الشارقة، وكذلك عبر الحملات الميدانية لفرق الضبط التي تجوب كل طرق الإمارة.

وأضاف بن طليعة أن حملة ضبط المتسولين مستمرة، تنفيذاً لتوجهات وزارة الداخلية، ومواصلة لجهود شرطة الشارقة في الحد من الممارسات السلبية، من خلال خطط أمنية متكاملة لمكافحة التسول.