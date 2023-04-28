مكتوم بن محمد: تعلمت من محمد بن راشد أن القدوة الإيجابية أفضل مُعلم للإنسان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلّم من مدرسة محمد بن راشد أن القائد الحقيقي ينشر الإيجابية ويقود بالأمل.

وقال سموه في «تدوينة» نشرها سموه أمس على «تويتر»: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن الناس لا ينظرون لكلماتك بقدر ما ينظرون لأفعالك، وأن القدوة الإيجابية أفضل مُعلم للإنسان، وأن القائد الحقيقي ينشر الإيجابية ويقود بالأمل، ويتقن تمكين الآخرين».

وأضاف سموه: «تعلمت من مدرسة سموه أهمية صناعة القدوات، التي تلهم المجتمع وتصنع التغيير. تعلمت أن كل قائد قدوة، وأن الملهمين يبنون العالم بأفكارهم، ويحركونه بأفعالهم».