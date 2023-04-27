الجروان يؤكد أهمية دور الزعماء الدينيين في تعزيز قيم التسامح والسلام

أكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان أهمية الدور الكبير للزعماء الدينيين في تعزيز قيم التسامح والسلام وحوار الحضارات، وتعزيز التعايش السلمي بين الشعوب والمجتمعات.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه التي القاها في اجتماع الطاولة المستديرة ، الذي عقد في مقر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة اسطنبول.

عقد الاجتماع بالتعاون مع مركز نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بحضور معالي السيد بولات سارسينباييف رئيس مجلس إدارة المركز وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات الدينية والثقافية ذات الصلة.

وفي اطار متصل، وقع الجروان ومعالي السيد بولات سارسينباييف مذكرة تفاهم وعمل مشترك بين المجلس العالمي للتسامح والسلام ومركز نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام وحوار الحضارات.