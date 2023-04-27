الطقس المتوقع غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة غرباً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه **:** والمد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 13:15 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:24والمد الثاني عند الساعة 03:10 والجزر الاول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة 23:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 23 80 30

دبي 33 24 75 25

الشارقة 33 23 75 20

عجمان 33 22 80 25

أم القيوين 34 21 80 35

رأس الخيمة 35 20 80 20

الفجيرة 24 33 85 30

العـين 35 23 70 20

ليوا 36 22 80 20

الرويس 32 22 70 30

السلع 33 23 75 25

دلـمـا 32 24 80 25

طنب الكبرى 32 25 80 35

طنب الصغرى 32 25 80 35

أبو موسى 32 25 80 35.