رئيس قبرص يستقبل عبدالله بن زايد ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

استقبل فخامة نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، بحضور معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص ، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى نيقوسيا.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لفخامته خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لجمهورية قبرص وشعبها التقدم والازدهار، كما نقل لفخامته تهنئته بمناسبة تعيينه رئيسا لجمهورية قبرص.

وحمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

وجرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وسبل تعزيز آليات التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

وأكد فخامة نيكوس كريستودوليدس وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على قوة ومتانة العلاقات الإماراتية القبرصية والحرص على تعميق التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم أهدافهما التنموية ويدعم تطلعاتهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما تناولت مباحثات الجانبان التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية ، وتبادل الرؤى حول الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا في هذا الصدد على أهمية دفع الجهود المبذولة لوقف التصعيد بين طرفي النزاع في السودان والعودة إلى الحوار الذي يقود إلى تسوية سياسية للأزمة.

واستعرضا جهود البلدين في عمليات إجلاء رعايا العديد من الدول من السودان، وأكدا أهمية ضمان حماية المدنيين وتسريع الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتنامية والمزدهرة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، مؤكدا أن البلدين الصديقين يمتلكان رؤية طموحة للارتقاء بعلاقاتهما الاستراتيجية نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة في القطاعات كافة بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.

من جانبه أعرب فخامة نيكوس كريستودوليدس عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دولة الإمارات مشيدا بالإنجازات التنموية البارزة التي حققتها الدولة على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء سعادة سلطان أحمد غانم السويدي سفير الدولة لدى جمهورية قبرص.