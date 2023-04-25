"المسار الذكي" بنيابة دبي يحصد جائزة إقليمية بالتقنيات المبتكرة

حصلت النيابة العامة بدبي على جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورتها الرابعة للعام 2023 ، في فئة الابتكار بالتقنيات وذلك عن مبادرة المسار الذكي للدعوى الجزائية وتسلم الجائزة عن النيابة العامة

مدير إدارة الاتصال المؤسسي باقر عبد الواحد.

ويهدف مشروع “المسار الذكي للدعوى الجزائية” إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً بالكامل بنسبة 100% ، بداية من لحظة تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة، ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المُختصة.

ويأتي ضمن المبادرات القضائية المبتكرة التي تعتمد على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتساهم في سرعة تحريك الدعاوى الجزائية ورفع دقة التحقيق وتعزيز النظام القضائي وعدالته وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات .