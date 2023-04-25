طرق دبي تنجز 82% من مشروع تهيئة مرافقها لدعم أصحاب الهمم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تأهيل مبانيها ومرافقها لتصل إلى نسبة الإنجاز إلى82% لتكون مطابقة لمعايير "كود دبي للبناء" في محور سهولة الوصول الخاصة بأصحاب الهمم.

و أوضح مدير إدارة المرافق والمنشآت في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، عبدالرحمن الجناحي أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع اللتيت تم إنجازهما أكملت الهيئة مبناها الرئيس ومراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول وديرة والبرشاء وعددا من محطات الحافلات في القوز وابن بطوطة وديرة سيتي سنتر، ومباني مواقف السيارات متعددة الطوابق في كل من نايف،والرقة كارلتون، والسبخة القديمة والجديدة، والغبيبة.

وأضاف الجناحي، أن المشروع وفر مسارات داخلية وخارجة لفئة المكفوفين ومنحدرات ولوحات إرشادية إضافة إلى دورات مياه مؤهلة وأبواب أوتوماتيكية وأجهزة محسنات سمعية “ميكروفون لدى موظفي الاستقبال للتواصل مع أصحاب التحديات السمعية” إلى جانب تخصيص كاونترات لفئة أصحاب التحديات الحركية ولوحات إرشادية لغة بريل، وأجهزة ذكية خاصة لمساعدة المتعاملين من فئتي الصم والمكفوفين.

وأكد الجناحي أن الهيئة تحضر حالياً لبدء المرحلة الثالثة من المشروع لتكون نسبة الإنجاز 100% حسب المخطط للعام الجاري 2023.