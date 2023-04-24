الطقس المتوقع غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً وغائماً على بعض المناطق الغربية والجنوبية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعه17:18 والمد الثاني عند الساعة 03:53 والجزر الأول عند الساعة 10:30 والجزر الثاني عند الساعة 21:22.