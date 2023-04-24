الصيف يبدأ فلكياً في الإمارات 21 يونيو القادم

أعلن إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن فصل الصيف يبدأ الأربعاء الموافق بتاريخ 21 يونيو 2023 فلكياً في الإمارات، بارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى ذروتها، وتختلف تلك الدرجات باختلاف المناطق في الدولة.



وأوضح الجروان فلكياً يبدأ الصيف ببلوغ الشمس أقصى موضع لها شمالاً في 21 او 22 يونيو حيث تتعامد على مدار السرطان، ويمتد حتى رجوعها التالي نحو التعامد مع خط الاستواء في 23 نوفمبر. مشيراً إلى أن أهل الانواء يعتبرون الصيف بدءً من طلوع نجم الرشا في 29 أبريل إلى طلوع الصرفة في 3 اكتوبر، والقيظ من طلوع الثريا في 7 يونيو إلى طلوع سهيل في 24 أغسطس.



وفقاُ للحسابات الفلكية يبدأ فصل الصيف يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي في يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، في نصف الأرض الشمالي، ويتوسط فصل الصيف الفلكي يوم الانقلاب الصيفي (21 يونيو)، أما في نصف الأرض الجنوبي، ففصل الصيف الفلكي الجنوبي يحل تقريبا من 7 نوفمبر وإلى 7 فبراير، ويتوسطه الانقلاب الصيفي يوم 21 ديسمبر. والجدير ذكره بأن فترة الانقلاب الصيفي تبدأ علمياً وفلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يومي 21 و22 يونيو من كل عام.