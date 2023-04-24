"بوابة المقطع" تستحوذ على شركة "تي تيك" لتعزيز خدمات التجارة الرقمية وحلول النافذة الموحدة

أعلنت اليوم بوابة المقطع، الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذها على شركة "تي تيك"، مطور حلول مراقبة المنافذ الحدودية والنظم الجمركية، في خطوة ستسهم في تعزيز مكانة الشركة كمزود رائد لخدمات التجارة الرقمية وحلول النافذة الموحدة.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم (القيمة المؤسسية) 26.7 مليون دولار، حيث تم دفع 17.1 مليون دولار مقدماً.

ويسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة بوابة المقطع من حلول التجارة الرقمية، لتضم حلول تحسين إدارة المنافذ الحدودية، التي توظف تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل المخاطر.

وتجمع شركة "تي تيك" بين حلول التحليلات الاستنتاجية والاستقرائية وبين النمذجة التنبؤية لتشكِّل منصة متطورة تستخدم تقنية تعلّم الآلة لتقدم أفضل الخدمات إلى مؤسسات الجمارك والهجرة وأجهزة الشرطة وأمن المنافذ الحدودية.

كما تستخدم الشركة أكثر من 1.5 مليون مؤشر لإدارة المخاطر، ونظم الذكاء الاصطناعي التنبؤي، لوضع ضوابط أكثر موثوقية لتعزيز أمن المنافذ والنقاط الحدودية.

وبدورها تطمح بوابة المقطع إلى الاستفادة من مركز الأبحاث والتطوير الذي تمتلكه شركة "تي تيك" في جمهورية فيتنام، وكذلك من خبرتها الواسعة في تقديم حلول الجمارك وتحديث خدمات المنافذ الحدودية في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأستراليا، لتعزيز عروض خدماتها المتعلقة بحلول النافذة الموحدة على الصعيد العالمي، وتطبيق أفضل تدابير الحماية والتتبع الأمني وإنفاذ الأنظمة الرقابية.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يتيح الاستحواذ على شركة "تي تيك" مزايا تكاملية لمحفظة أعمالنا سنقطف ثمارها على المدى القريب، تشمل تحسين سرعة الوصول إلى الأسواق وتعزيز نطاق خبراتنا في هذا القطاع، إضافةً إلى زيادة الطلب على خدماتنا في الأسواق العالمية، لا سيما في أسواق آسيا الوسطى، نتيجةً لشمولية الخدمات المقدمة عبر النافذة الموحدة المتاحة عبر هذا الاستحواذ".

وأضاف: "إن الخبرة التجارية الواسعة التي تتمتع بها شركة "تي تيك" في منطقة الشرق الأوسط تدعم طموحنا لتوسيع نطاق حلول التجارة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، وقريباً في أسواق عالمية ذات أهمية استراتيجية للمجموعة. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار التزام المجموعة بالمساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي في صدارة التجارة العالمية".

ومن جانبها قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: "تتمتع "تي تيك" بكفاءة عالية وبدراية تامة عن التوجهات السوقية عبر تطوير وتنفيذ حلول الجمارك وتحسين إدارة المنافذ والنقاط الحدودية في العديد من الأسواق العالمية. ولا شك أن إضافة الحلول المتطورة القائمة على التكنولوجيا المستقبلية لشركة "تي تيك" إلى نافذتنا الموحدة سيساعد في تحسين إدارة أمن المنافذ الحدودية وتيسير حركة التجارة، وزيادة الإيرادات الجمركية، وغير ذلك مما يعزز من عروضنا كمزود لخدمات النافذة الموحدة".

وأضافت: "ستواصل بوابة المقطع جهودها في اغتنام الفرص لتحقيق استراتيجية المجموعة للتجارة الرقمية المتكاملة".

ومن جانبه، عبّر سكوت موراي، الرئيس التنفيذي لشركة "تي تيك"، عن ثقته التامة في نجاح اتفاقية الاستحواذ، وقال: "عملنا في شركة "تي تيك" على تغطية النواحي الاستراتيجية والفنية والتشغيلية لتحديث النظم الجمركية وتيسير حركة التجارة العالمية، وكلنا ثقة في دعم بوابة المقطع لتعزيز مكانتها كمقدم لخدمات التجارة الرقمية المتكاملة عالمياً".

جدير بالذكر أن استكمال الصفقة يخضع لاستيفاء الشروط التعاقدية المسبقة في غضون 45 يوماً.