«زايد الإنسانية» تتجاوز أهداف برامجها الرمضانية

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية تجاوز برامجها الرمضانية أهدافها للعام الجاري، تحت شعار «خير زايد»، التي تضم برنامجاً لتوزيع المير الرمضاني، وبرنامج «إفطار صائم»، إضافة إلى عشرات المبادرات التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع جهات أخرى داخل الدولة وخارجها.

وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، إنه بتوجيهات من قيادة الدولة، ومتابعة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، تم تقديم العون الغذائي من خلال البرامج الرمضانية في شهر رمضان المبارك لمستحقيه حول العالم دون تمييز، بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الدولية والإقليمية، والجهات والمؤسسات المحلية في عشرات الدول حول العالم، وكل الحريصين على العمل الخيري والإنساني.

وأضاف الفلاحي أن هذه البرامج تأتي على نهج صاحب اليد البيضاء، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يخص شهر رمضان المبارك بالعطاء اللامحدود، لإدخال السعادة والبهجة والفرح والأمن والاطمئنان على الأسر، لتكون هذه الأعمال الوقفية ترجمة لأهداف المؤسسة في الأعمال الخيرية على أنواعها، حيث يتم تكثيفها في شهر رمضان المبارك.

وأشار الفلاحي إلى أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية في بعض المناطق حول العالم، تجاوزت برامج المؤسسة الرمضانية لهذا العام مستهدفاتها لتخفيف أثر تلك الأوضاع عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، موضحاً أن تلك المشروعات الرمضانية تأتي ضمن حزمة المشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة في الكثير من دول العالم.