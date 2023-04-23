غدا.. طقس غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وغائما أحياناً خاصة على بعض المناطق الغربية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 16:29والمد الثاني عند الساعة 03:24 والجزر الأول عند الساعة09:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:01.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03، والجزر الاول عند الساعة 18:38 والجزر الثاني عند الساعة 06:37.