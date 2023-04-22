9 نصائح لتفادي مشاكل الجهاز الهضمي خلال العيد

حددت هيئة الصحة بدبي 9 نصائح يجب الالتزام بها لتفادي مشكلات الجهاز الهضمي خلال عيد الفطر المبارك، خصوصاً، بعد التحول في النظام الغذائي انتهاء الصيام.

وأوضحت الهيئة أن أهم النصائح الطبية تتمثل في " تناول الطعام بكميات قليلة والابتعاد عن الوجبات الثقيلة، كذلك يجيب أن نحدد فارق زمني بين الوجبات الرئيسية من 4 إلى 5 ساعات على الأقل".

وتابعت " على الجميع الحرص على العودة للنظام الغذائي السابق لشهر رمضان بشكل تدريجي، والابتعاد عن العودة المفاجأة من الأيام الأولى للعيد، كما يجب الابتعاد عن الإفراط في تناول الحلويات والسكريات بشكل عام"

وشددت الهية على ضرورة مضغ الطعام ببطئ وبشكل جيد لضمان الهضم السهل والسريع، وينصح أيضاَ بتناول الدجاج أو السمك لاستغراقهم وقتاً أقل في الهضم مقارنة باللحوم.

ونصحت الهيئة أيضاَ بتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية، والحرص على تناول ما بين 8 إلى 10 أكواب من المياه يومياً، كذلك من الضروري ممارسة الرياضة أو المشي لتسهيل عملية هضم الطعام".