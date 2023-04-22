طقس الغد غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

توقع (المركز الوطني للأرصاد) أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وغائما أحياناً خاصة على بعض المناطق الغربية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية من10 الى 25 تصل 35 كم ساعة و الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 15:44المد الثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة09:14 والجزر الثاني عند الساعة 20:38.

و بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 17:58 والجزر الثاني عند الساعة 06:03.