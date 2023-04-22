لمسة إنسانية من شرطة دبي لـ 22 من أبناء نزيلات المؤسسات العقابية في العيد

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، فعالية "كسوة العيد"، لـ 22 طفلاً من أبناء النزيلات، بالتعاون مع مركز راوفد للتطوير والتعليم ومؤسسة القلب الكبير، لإدخال البهجة والسرور على قلوب أبناء النزيلات.

وقال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية العميد مروان عبد الكريم جلفار إن الفعالية تأتي دعماً لجهود شرطة دبي المجتمعية، وحرصاً على تعزيز قيم التسامح والمحبة وإسعاد الأبناء في عيد الفطر السعيد من خلال توزيع الكسوة عليهم.

وأوضح أن الفعالية تضمنت اصطحاب أبناء النزيلات إلى أحد المراكز التجارية الكبرى، واختيار ملابس العيد بأنفسهم، بالإضافة إلى شراء الألعاب، مؤكداً أن هذه الفعاليات والمبادرات تحرص الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على تنفيذها في كل عيد بالتعاون مع الشركاء، إلى جانب المبادرات المجتمعية والإنسانية الأخرى التي ينفذونها للنزلاء والنزيلات على مدار العام.

بدورها ، قالت مدير إدارة سجن النساء العقيد جميلة الزعابي، إن الإدارة توفّر أجواء إيجابيّة ومريحة لأطفال النزيلات بتزويدهم بكل المستلزمات من طعام مناسب وفحوصات طبيّة دوريّة، وتعليم أساسيات القراءة والكتابة، كما تحرص على مشاركتهم الأفراح والمناسبات المختلفة، وإطلاق مبادرات عدّة تدخل الفرحة والبهجة على قلوب الأمهات والصغار.