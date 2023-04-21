«الداخلية» تحذر من ممارسات خاطئة في العيد

أكدت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية جاهزية إداراتها الإقليمية ومراكزها ونقاطها المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي حادث طارئ.

واعتمدت حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لاستقبال العيد، تتمثل في توجيه كل إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني الجمهور إلى انتهاج السلوك الوقائي والابتعاد عن الممارسات الخاطئة أثناء عيد الفطر المبارك من خلال الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في حلهم وترحالهم، والتأكد من فصل التيار الكهربائي والأجهزة الكهربائية في حال سفر الأسرة أو تركها للمنزل، والاستفادة من نصائح وإرشادات الدفاع المدني بهذا الشأن لتجنب وقوع الحوادث بكل أشكالها، حفاظاً على السلامة العامة التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لدى الأفراد والمؤسسات.

كما حذرت من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الأطفال خلال الاحتفال بالعيد، مشيرة إلى أن اللهو بالألعاب النارية ينتج عنه أضرار بليغة على مستخدميها.

ودعت أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم، وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها، وأخذ الحيطة والحذر أثناء السباحة في أحواض وبرك السباحة أو بالبحر، والالتزام بالإرشادات التوعوية، والتأكد من وجود منقذ بحري ومن حالة الطقس والأحوال الجوية، لحمايتهم من الغرق.

كما حذرت القيادة العامة للدفاع المدني من مخاطر المباخر، خصوصاً عند استخدام «البخور»، لأنه يحتوي على مواد قابلة للاشتعال، تتسبب في حدوث كارثة لا تحمد عقباها.

وأكد القائد العام للدفاع المدني، اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، أن جميع إدارات الدفاع المدني ومراكزها جاهزة ومستعدة لاستقبال العيد وفق برنامج عمل موحد، يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، والحفاظ على سلامة الجميع، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الدفاع المدني في الدولة، تعزيزاً لجهود الوقاية والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وأكد أن الدفاع المدني اعتمد حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لاستقبال العيد، تتمثل في توجيه إدارات الدفاع المدني كافة على مستوى الدولة برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات، لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك القيام بزيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة، للوقوف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ.

وأكد قائد عام الدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني في جميع مراكزها بالدولة على أهبة الاستعداد التام للتعامل مع أي بلاغ يرد إليها على مدار الساعة.