حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر

يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر الزاهر.

ويؤدى الصلاة إلى جانب سموه .. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في عجمان.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر الزاهر جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.