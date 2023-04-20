رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء إيطاليا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية من معالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

تسلم الرسـالة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله سعادة لوكا فيراري المبعوث الخاص لرئيس مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية، بحضور سعادة لورينزو فانارا السفير الإيطالي لدى الدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق العلاقات بين الدولتين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.