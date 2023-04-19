بلدية الذيد تستنفر جهودها لاستقبال عيد الفطر بـ 6 مصليات وتكثيف الرقابة على الأسواق

استنفرت بلدية مدينة الذيد كافة جهودها لإنهاء جاهزيتها المتعلقة باستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قامت بتكثيف العديد من الحملات والزيارات التفتيشية بهدف ضمان تقديم الخدمات وفق التزامات وشروط البلدية وبما يضمن الصحة العامة لأفراد المجتمع.

وشملت الجولات تفقد مجمع الأسواق والمحال التجارية والمحامص والمصابغ والصالونات الرجالية والنسائية، للتأكد من التزامهم بالمعايير والشروط البلدية وضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات لسكان وزوار مدينة الذيد .

كما بادر قسم الخدمات العامة وقسم الخدمات البيئية بالعمل على تهيئة (6) مصليات للعيد موزعة على ضواحي وأحياء الذيد، وشملت التجهيزات القيام بأعمال نظافة المصليات من الرمال والأتربة وتهيئة المواقف وتنظيفها بجانب تهيئة الشوارع المؤدية للمصليات.

وأنهى قسم الخدمات العامة في القيام بتزين مداخل المدينة والشوارع العامة والدوارات بهدف الابتهاج بعيد الفطر المبارك، وإدخال البهجة والسرور على سكان زوار المدينة، وإضفاء منظر جمالي للمدينة.

وفيما يخص الأسواق قامت شعبة رقابة الأسواق بتكثيف الرقابة على جميع المحال التجارية للتأكد من جودة المواد المعروضة وكذلك التفتيش على أسعار السلع لمنع التلاعب، وستفتح أبواب مجمع الأسواق في أيام العيد من الساعة 7 صباحاً وحتى 11 مساءً.

وبدوره بين قسم العمليات بالبلدية أن حدائق المدينة ستفتح أبوابها لزوارها من العوائل والأفراد والزوار طوال أيام العيد من الساعة 4 وحتى 12مساءً لجميع الحدائق، مؤكداً أن البلدية في أهبة الاستعداد لاستقبال الملاحظات أو الشكوى أو طلبات المساعدة الطارئة من الجمهور وذلك بالتواصل مع الرقم 993 أو 068020993 التابع لقسم العمليات أو خدمة مخاوي شما للفزعة على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك.