فاعل خير يخصص أوقافاً ذرية وخيرية في دبي

سجّلت المؤسسة أصولاً متنوعة لفاعلي خير أوقفوها داخل إمارة دبي، لتتولى المؤسسة إداراتها والإشراف عليها، وتخصيص ريعها على عدة مصارف خدمية.

واستقبلت "أوقاف دبي" فاعل خير، خصص خمسة أوقاف متنوعة في مناطق حيوية وسط دبي تتضمن فيلا سكنية، ووحدة فندقية وشقتين سكنيتين، ومجموعة من الأسهم في عدة شركات.

وقدّم الواقف العقارات والأسهم كوقف خيري وذري ومشترك، تحت إشراف المؤسسة، بحيث يصرف ريعها على أهله وعلى مختلف أوجه الخير في الإمارة.

ورحبت المؤسسة بالواقف الجديد، وشكرت ثقته العالية بخدماتها وقدرتها على إدارة واستثمار المشروعات الوقفية وفق أفضل الممارسات، وأكدت أن كافة الأصول الوقفية التي تم تسجيلها لدى المؤسسة يتم دراستها بدقة وتحديد الطرق الامثل لاستثمارها وإداراتها، لتحقيق العائد الأكبر منها وصرف ريعها على الجهات التي يحددها الواقف سواءً من ذريته أو على مختلف المصارف الخيرية كالتعليم والصحة والأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وغيرها.

من جانبه أثنى سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الاوقاف وإدارة أموال القصّر على مبادرة الواقف الخيرية، واختياره "أوقاف دبي" لتسجيل أصوله الوقفية في الإمارة، وهو ما يعكس الصدى الإيجابي الواسع للمؤسسة، مبيّناً أن ثقة الواقفين بالمؤسسة تترجم النجاحات التي حققتها سواءاً على صعيد الاستثمارات الوقفية المتنوعة أو على مستوى المبادرات الإنسانية والمشروعات الخيرية التي تطلقها المؤسسة ويصل صداها إلى مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن حرص "أوقاف دبي" على توظيف الكفاءات وخلق بيئة العمل المحفزة للتفوق والإبداع أسهمت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ووصولها إلى المتعاملين والواقفين وتحقيق رضاهم.

وقال المطوع إن الاوقاف الخيرية التي يتم تسجيلها لدى المؤسسة يصرف ريعها على قطاعات التعليم والصحة ومساندة الأيتام والأرامل وتمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين وفك كربة المتعثرين والمحتاجين والمساهمة في دعم الشؤون الإسلامية كالحج وإفطار الصائمين وغيرها.

وذكر الأمين العام أن الأوقاف الذرية تشكل صمام أمان يضمن مستقبل الأبناء وذريتهم من بعدهم، وتخصيص الاوقاف الذرية للأهل والأبناء والأرحام يضمن استمراريتها وبقائها للورثة مهما كانت الظروف، والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستنداتها، فضلا عن ضمان استثمارها وتنميتها من قبل المؤسسة بأحدث طرق الاستثمار ووفق أعلى درجات الخدمة والامان، مشيراً إلى دور الأوقاف الذرية في تحقيق التكافل الإجتماعي بين أفراد الأسرة والأرحام.

من جانبه أعرب فاعل الخير عن شكره للمؤسسة على تيسير إجراءات تسجيل الوقف بسرعة ومرونة، مثنياً على أسلوب عمل موظفي "أوقاف دبي" التي تميزت بالإحترافية واللطف والرقي في الوقت نفسه، وشجع القادرين من اصحاب الأيادي البيضاء على تسجيل أوقاف خيرية أو ذرية لدى المؤسسة والمساهمة في مسيرة الخير والنماء التي تنشدها "أوقاف دبي".