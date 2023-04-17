«تقدير» عزّزت سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل

أفاد نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس جائزة «تقدير العمالية»، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن 210 آلاف عامل في دبي حصلوا على بطاقة الولاء الزرقاء «تقدير»، مؤكداً أن البطاقة أسهمت بشكل كبير في تعزيز التنافسية بين الشركات للارتقاء بمقوماتها للفوز بتصنيف 4 و5 نجوم، واعتماد المعايير العالمية في بيئة عملها.

وأوضح بن سرور لـ«الإمارات اليوم» أن البطاقة التي تمنحها جائزة تقدير العمالية، لعمال وموظفي الشركات المتميزة في دبي، وفرت في العام الأول من منحها نحو 70 مليون درهم على العمال، وقدمت لهم ولأسرهم خدمات تعليمية وصحية، وحسومات كبيرة على منتجات وسلع غذائية، إلى جانب حزمة من المزايا الأخرى في مختلف القطاعات التي تساعد العمال في معيشتهم.

ولفت إلى أن فكرة إعداد البطاقة من الأساس جاءت خلال الموسم الرابع من جائزة تقدير العمالية، بهدف تكريم هذه الفئة من العمال المتميزين، الذين كان لهم الدور الأساسي في تطوير منظومة العمل في شركاتهم، والنهوض بها لتصبح شركات حاصلة على تصنيف 4 و5 نجوم، وتعمل بضوابط ومواصفات عالمية.

وحصل خلال الموسمين الرابع والخامس عمال 45 شركة على البطاقة الزرقاء، 19 منها في الدورة الرابعة، و15 شركة في الموسم الرابع، إضافة إلى 11 شركة من الشركات العاملة في إكسبو دبي.

وذكر أن جائزة «تقدير» عملت على تعزيز قيمة البطاقة الزرقاء، من خلال عدد من الاتفاقيات المهمة مع جهات وشركات في قطاعات مختلفة، لتقديم كل ما يحتاجه العامل من خدمات بأسعار مخفضة، تنعكس بشكل أساسي على حياته الشخصية، ومن ثم بيئة العمل.

وتابع: «أطلقت الجائزة بطاقة الحسومات الخاصة بفئة العمال (الزرقاء)، وهي البطاقة الأولى من نوعها التي تُمنح للعمال في دبي، ويشارك في دعم البطاقة 11 جهة حكومية، وأكثر من 80 مؤسسة ومحلاً تجارياً في دبي، توفر بضائع وخدمات بأسعار خاصة، ما يتيح لحاملي البطاقة فرصة توفير عشرات ملايين الدراهم سنوياً».

وتمكن البطاقة الحاصلين ممن يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية من الحصول على برامج تعليمية، خصوصاً تشمل البكالوريوس والماجستير وبرامج الإدارة التنفيذية من جامعة «رود شستر» للتكنولوجيا بدبي، حيث توفر حسومات استثنائية للعمال وأبنائهم، تصل إلى 50% عن الرسوم المعلنة لهذه البرامج، كذلك توفير دعوات مجانية لكل سنة دراسية لحضور ورش العمل، والحلقات النقاشية، والملتقيات التي تنظمها الجامعة.

وفي الجانب الصحي، عقدت الجائزة اتفاقية تعاون مع مستشفى آستر لتقديم حزمة من خدمات الرعاية الصحية للعمال والموظفين حاملي البطاقة وأبنائهم، تتضمن خصومات تصل إلى 50% على كثير من الخدمات، بما فيها الخدمات العلاجية غير المغطاة بالتأمين الصحي، مع توفير فحص صحي مجاني للعمال في مقر عملهم مرة كل ستة أشهر، وفحص مجاني للبصر مرة كل عام، وتقديم برامج ودورات توعية صحية للعمال والموظفين بشكل دوري، وتوفير دورات تدريبية على الإسعافات الأولية من قبل فريق متخصص.

واشتملت البطاقة أيضاً على خدمات مميزة في قطاع الصرافة، حيث تم عقد اتفاقية تعاون مع شركة «وسترن يونيون» للصرافة، يتم بموجبها منح العمال حاملي البطاقة حسومات خاصة عند تحويل أموالهم إلى عائلاتهم، إلى جانب إعطائهم فرصاً دائمة في الفوز بجوائز مالية قيمة.

وقال اللواء عبيد بن مهير بن سرور، إن جائزة تقدير المتميزة مخصصة للشركات العاملة في دبي فقط، وهي أول جائزة من نوعها على مستوى العالم، تمنح للشركات والعمال المتميزين العاملين في مجال البناء والتشييد والمصانع والمناطق الحرة العاملة وشركات تزويد العمالة والخدمات، في خطوة تستهدف ريادة دولة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال، وتعزيز سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل، وأيضاً تقديم نموذج يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة التي تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية، إلى جانب تحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لها.

وانطلقت الدورة الأولى للجائزة في عام 2016، وكانت مخصصة في حينها لشركات المقاولات فقط. وفي الدورة الثانية في عام 2017 تم توسيع نطاق الجائزة لتشمل إلى جانب شركات المقاولات كلاً من المصانع والشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي والشركات المزودة للعمالة، كما تم اتخاذ قرار إقامتها كل سنتين بدلاً من سنة واحدة، لإعطاء الشركات فرصة الاستعداد، وتحديث إجراءاتها وأنظمتها لمواكبة معايير الجائزة.

وتسهم الجائزة في تعزيز الاقتصاد والمجتمع المحليين، من خلال تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الشركات والعمال، وبالتالي تعزيز الولاء الوظيفي لهؤلاء العمال، وقيامهم بمهامهم بدقة وسرعة، وبالتالي تنفيذ المشاريع في وقتها وفق أعلى المعايير إن كان في مجال البناء أو المصانع وغيرها. هذا عدا تعزيز معارف العمال وأصحاب العمل بحقوق كل طرف منهما وضرورة أداء كل منهما المتطلبات الواجبات والمهام الملقاة عليه تجاه الآخر.

جدير بالذكر أن جائزة «تقدير» أطلقت أيضاً بطاقة (التميز المؤسسي الذهبية)، وهي خاصة بالشركات الفائزة بفئتي 4 و5 نجوم. وتحصل الشركات الفائزة من خلالها أيضاً على حوافز متعددة توفرها 11 جهة حكومية.

أهم مزايا البطاقة

تتيح بطاقة تقدير الزرقاء، للعمال المتميزين، الحصول على خصومات خاصة في أكثر من 120 متجراً ومؤسسة تجارية بدبي، تقدر قيمتها بملايين الدراهم سنوياً، وتشمل الخصومات والمزايا قطاعات «السفر والسياحة، الصحة والجمال، مراكز التسوق والأزياء، التقنيات والاتصالات، مركبات التعليم، مستلزمات المنزل، البنوك والمصارف، البناء والصيانة والعقارات، التسوق الإلكتروني، الشؤون القانونية، المناسبات والأفراح، المؤسسات الاستهلاكية».

البطاقة في أرقام

■■ 210 آلاف إجمالي الحاصلين على البطاقة.

■■ 45 شركة حصلت على البطاقة في الموسمين الرابع والخامس.

■■ 70 مليون درهم، وفرتها البطاقة على العمال خلال عامها الأول فقط.

■■ 162 ألف عامل حصلوا عليها في الموسم الرابع من الجائزة، من بينهم عمال الشركات التي عملت في إكسبو دبي.

■■ 41.905 عمال حصلوا عليها في الموسم الخامس من الجائزة.

■■ 11 جهة حكومية تدعم البطاقة بمحفزات خاصة.

■■ أكثر من 150 مؤسسة ومحلاً تجارياً تدعم البطاقة.

■■ %50 خصومات على الخدمات الصحية بمستشفى آستر.

■■ %50 خصومات على برامج تعليمية مختلفة بجامعة «رود شستر» للتكنولوجيا بدبي.