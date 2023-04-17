طقس غائم وفرصة سقوط أمطار خفيفة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وغائما أحياناً خاصة غرباً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم / س .

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:45 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والثاني عند الساعة 06:30 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والثاني عند الساعة 20:32 والجزر الأول عند الساعة 14:25 والثاني عند الساعة 03:06 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 22 80 35

دبي 31 23 75 35

الشارقة 30 23 75 30

عجمان 29 23 75 30

أم القيوين 29 21 80 35

رأس الخيمة 32 21 80 30

الفجيرة 33 24 75 30

العـين 33 20 80 35

ليوا 33 19 80 30

الرويس 30 20 85 30

السلع 31 21 80 35

دلـمـا 28 21 85 40

طنب الكبرى 27 22 80 40

طنب الصغرى 27 22 80 40

أبو موسى 28 22 80 35