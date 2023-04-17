«أوقاف دبي»: 14% ارتفاعاً في قيمة الأصول

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، تسجيل الوقف رقم 839، وارتفاع قيمة الأصول الوقفية 14% في عام 2022، مقارنة بعام 2021.

وتجاوزت قيمة الأصول الوقفية 8.8 مليارات درهم، تنوعت ما بين أوقاف خيرية وذُريّة ومشتركة، وتوزعت بواقع 611 وقفاً قدّمها رجال، و149 وقفاً قدمتها نساء، و79 وقفاً قدمتها جهات ومؤسسات.

وتم تخصيص 470 وقفاً لشؤون المساجد، و183 لعموم الخير، و110 لعوائل الواقفين، و18 للأيتام، و17 للفقراء وتوزعت بقية الأوقاف على التعليم والصحة وأصحاب الهمم وسقيا الماء والشؤون الاجتماعية وشؤون المسلمين. وشهد قطاع الصحة زيادة 26% على العاميين الماضيين تكللت بإنجاز وقفين صحيين في دبي يدعمان القطاع الطبي وأبحاث الأمراض والأوبئة، ويعزز الاستراتيجية الصحية للمؤسسة التي تهدف للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وتوفير خطوة استباقية لأي تداعيات أو أزمات صحية محتملة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عيسى الغرير، إن الاستراتيجية الجديدة للوقف التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تعزز خطط تنمية الوقف بالإمارة، وترسخ ثقافة العمل الوقفي كقيمة مجتمعية ورسالة إنسانية.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تدعم جهود المؤسسة في تعزيز مكانتها كمرجع إقليمي في إدارة العمل الوقفي المؤسسي، مشيراً إلى أن المؤسسة تدير الأصول وفق إطار استثماري منظّم، لتنميته وتحقيق منافعه ومصارفه وفق أفضل الممارسات.

وقال الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، إن تطوّر منظومة العمل الوقفي يعكس رؤية القيادة في تفعيل دور الوقف لخدمة أهداف التنمية المستدامة في المجتمع، لافتاً إلى أن تأصّل قيم العطاء في المجتمع الإماراتي أسهم في ارتقاء العمل الوقفي، وتحقيق الريادة في مجالات العمل الخيري.