«الموارد البشرية» تدعو إلى تسجيل 5 مهن مساعدة في «حماية الأجور»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك خمس مهن بدأ تطبيق نظام حماية الأجور عليها ابتداءً من الأول من أبريل، هي: «المهندس الزراعي الخاص»، «المندوب الخاص»، «مقدم الرعاية المنزلية»، «المدرس الخاص»، «المدرب الخاص».

وقالت في بيان صحافي أمس، إن النظام يُعتبر اختيارياً لـ14 مهنة، هي: المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص.

ودعت الوزارة إلى الإسراع في التسجيل بنظام حماية أجور العمالة المساعدة للمهن الخمس في إطار سعيها نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم.

وأضافت أن «نظام حماية الأجور يوفر الحلول المبتكرة التي تمكن أصحاب العمل من دفع أجور العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها، فضلاً عن أنه يُمكنهم من توثيق دفع الأجور وتعزيز الحماية في عمليات صرفها، بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية، إلى جانب ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم على البيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة».

وبإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم إلكترونياً من خلال نظام حماية الأجور بعد التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية (المصارف ومحال الصرافة) المصرح لها من المصرف المركزي بتقديم الخدمة.

وأوضحت الوزارة استثناء ثلاث حالات من تحويل أجورها عبر نظام حماية الأجور، تشمل العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.