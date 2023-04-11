جمارك أبوظبي تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن إتلاف وإعادة تدوير 578 قطعة مقلدة من العلامات التجارية العالمية تم ضبطها عبر المراكز الجمركية خلال عام 2022 والربع الأول من عام 2023، والتي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية والأدبية، وتقدر قيمتها 2 مليون درهم.

وشملت البضائع المقلدة التي تم إعادة تدويرها لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى، مستلزمات جلود من الحقائب والملابس، وساعات وأحزمتها من مختلف العلامات التجارية العالمية، ومجموعة من الملابس القطنية والرياضية بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الذكية من السماعات السلكية واللاسلكية .

وجرى إتلاف البضائع المقلدة بعد إتمام الشروط البيئية والقانونية في مركز جمرك مطار أبوظبي – المنطقة اللوجستية، وذلك بحضور فريق لجنة الإتلاف وشركة شريدكس المتخصصة في عمليات إعادة التدوير وممثلي أصحاب العلامات التجارية.

وقال فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي إن حماية حقوق الملكية الفكرية تشكل أولوية قصوى لجمارك أبوظبي في ظل توجه دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الإبداع والابتكار ، ونؤمن إيماناً راسخاً أننا خط الدفاع الأول لحماية المجتمع واقتصاده من الغش التجاري، لذلك نعمل باستمرار وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على تكثيف الجهود لمكافحة تهريب البضائع المقلدة والسلع المغشوشة إلى الأسواق، من خلال رفعت الجاهزية الأمنية للمراكز الجمركية وتعزيز قدراتها التفتيشية بأحدث أجهزة الكشف .