«عزيزي للتطوير العقاري» أكبر مساهم فردي في «وقف المليار وجبة»

زادت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» مساهمتها في حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 50 مليون درهم، ليرتفع مجموع ما تبرعت به للحملة خلال أقل من أسبوعين إلى 100 مليون درهم، وهي تمثل أكبر مساهمة فردية في الحملة التي تهدف لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام.

وكانت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» في مقدمة المساهمين في حملة «وقف المليار وجبة» مع بدء فتح باب التبرعات للأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية ورواد العمل الخيري والإنساني مطلع شهر رمضان.

وتترجم المساهمة السخية قيم العطاء الراسخة في الإمارات، والاستجابة المجتمعية الشاملة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمساهمة في تدشين الصندوق الوقفي وإغاثة الملهوفين والمحتاجين حول العالم.

وتعهدت الشركة بتقديم 100 مليون درهم خلال خمس سنوات، للإسهام في توفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، مرويس عزيزي، إن المبادرات الإنسانية الاستثنائية والمبتكرة تدشن منظومة مستدامة للتغيير الإيجابي، بما يسهم في تحسين جودة حياة البشر وصون الكرامة الإنسانية وتخفيف وطأة المعاناة في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وأضاف: «تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن سقف العمل الخيري في الإمارات لا حدود له، وهو ما تترجمه حملة وقف المليار وجبة التي تعتبر علامة فارقة في المبادرات الخيرية والإنسانية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في خارطة العمل الإنساني والخيري على المستوى العالمي».

مرويس عزيزي:

• «تعلمنا من محمد بن راشد أن سقف العمل الخيري لا حدود له».

• «حملة (وقف المليار وجبة) تعتبر علامة فارقة في المبادرات الخيرية والإنسانية».