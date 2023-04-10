أحمد بن محمد: هدفنا أن يكون إعلامنا مواكباً لتطلعات دولة الإمارات.. ومستمرون في دعم الإعلام ورسالته

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام انطلق اليوم الاثنين في دبي، "منتدى الإعلام الإماراتي" بدورته الثامنة وبمشاركة القيادات الإعلامية الإماراتية وكبار الكُتَّاب والمفكرين في الدولة، حيث سيناقش الحاضرون "أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام".

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الاستمرار في دعم الإعلام ورسالته. ودون سموه عبر حسابه على تويتر: حضرت منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثامنة، الذي ناقش مستقبل الإعلام الإماراتي وتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على القطاع.. هدفنا أن يكون إعلامنا مواكباً لتطلعات دولة الإمارات.. مستمرون في دعم الإعلام ورسالته.

وفي كلمته خلال المنتدى، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر العلماء: لدي إيمان تام بأن يصبح قطاع الإعلام في الإمارات الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة.

وأضاف العلماء: خلال 3-5 سنوات سيكون المحتوى العربي مدعوماً ومتوفراً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن "الجميع سيستفيد من تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وأن القطاع الإعلامي أحد أكبر المستفيدين".