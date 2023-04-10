«دبي للتوحد» يطلق مبادرة رسم «جداريات»

شهدت مديرة هيئة تنمية المجتمع، حصة بوحميد، تدشين مبادرة «جداريات التوحد»، وذلك في فعالية رسم جدارية لأطفال التوحد على حائط مركز دبي للتوحد التي شارك فيها عدد من ممثلي الجهات الحكومية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، وأهالي طلبة المركز.

تهدف مبادرة «جداريات التوحد»، التي أطلقها مركز دبي للتوحد تحت إشراف عدد من الفنانين المحليين والعرب والأجانب، لتحويل جدران المباني إلى لوحات فنية. وقالت بوحميد، إن الحملة السنوية للتوعية بالتوحد تشكل مناسبة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي باحتياجات ذوي التوحد، وكيفية احترام هذه الاحتياجات وتوفيرها، بما يتيح لهم فرص التطوير والاندماج بشكل أفضل في المجتمع، وبما ينسجم مع رؤية وتوجه القيادة لمجتمع صديق وممكن لأصحاب الهمم.

من جانبها، أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، على أن الفنون على اختلافها تُعد لغة فريدة من نوعها، تتيح لأفراد المجتمع إمكانية التواصل مع الآخرين، والتعبير عن ما بداخلهم.