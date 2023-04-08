13 رقم مميز للمركبات و11 رقم هاتف ماسي بلس.. اليوم في مزاد لصالح " المليار وجبة"





يعقد مساء اليوم مزاد أنبل رقم خيري الذي يسهم ريعه في توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً وتحقيق أهداف حملة "وقف المليار وجبة"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وذلك بمشاركة كل من هيئة الطرق والمواصلات في دبي و "اتصالات من &e”، وشركة دو للاتصالات المتكاملة.

ويُنظم المزاد بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" اليوم الساعة 9 مساءا في فندق فور سيزونز جميرا في دبي، وستطرح فيه هيئة الطرق والمواصلات في دبي 13 رقم مميز للوحات المركبات من بينها الرقم P 7، والأرقام ثنائية الكود AA19، AA22، AA80.

كما خصّصت "اتصالات ، “e& 13 رقم هاتف متحرك من فئة ماسي بلس للمشاركة في المزاد الخيري، من بينها الرقم 0548888888، 01565555500، 0542022222، 971566000006، 971562822222، بالإضافة إلى عدد من الأرقام الهاتف المتحرك المميزة الأخرى.

وتطرح "شركة دو للاتصالات المتكاملة " مجموعة من الأرقام المميزة تتضمن الأرقام 0583333330، والرقم 0583333331، والرقم 0583333332.

وتعمل حملة "وقف المليار وجبة" لإيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من e&"" ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، إلى جانب إمكانية التبرع عبر تطبيق بسمات Smiles.