طقس الغد غائم جزئي بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر ويصبح غائماً غرباً ليلاً مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح تكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 10 إلى 15 تصل 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:04 والمد الثاني عند الساعة 02:13 والجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 19:57 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند الساعة 22:25 والجزر الاول عند الساعة 16:34 والجزر الثاني عند الساعة 04:53 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 90 35

دبي 29 22 80 20

الشارقة 30 18 80 30

عجمان 28 20 85 30

أم القيوين 30 18 90 35

رأس الخيمة 30 17 90 35

الفجيرة 27 20 85 30

العـين 31 16 70 30

ليوا 31 16 90 20

الرويس 28 18 80 25

السلع 30 20 5 30

دلـمـا 28 20 90 45

طنب الكبرى 26 19 90 45

طنب الصغرى 26 19 90 45

أبو موسى 28 23 85 40