الطقس المتوقع غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل 50 كم/س.

الخليج العربي شديد الاضطراب - مضطرب الموج، يصبح متوسط الموج صباح الأربعاء فيما سيحدث المد الأول عند الساعة08 :12 والمد الثاني عند الساعة 01:21 والجزر الأول عند الساعة 18:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:48.

بحر عمان مضطرب، يصبح متوسط الموج آخر الليل فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:51 والمد الثاني عند الساعة 15 :21 والجزر الاول عند الساعة 15:04 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 20 90 40

دبي 27 21 90 50

الشارقة 27 20 90 45

عجمان 27 18 90 50

أم القيوين 27 20 90 45

رأس الخيمة 29 17 80 35

الفجيرة 31 19 60 25

العـين 30 16 90 30

ليوا 30 15 80 20

الرويس 28 19 75 40

السلع 27 18 70 30

دلـمـا 25 20 70 45

طنب الكبرى 25 20 90 50

طنب الصغرى 25 20 90 50

أبو موسى 25 20 90 50.



