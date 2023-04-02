الدكتور أحمد عمر هاشم الشخصية الإسلامية للدورة 26 بجائزة دبي الدولية للقرآن

أعلنت جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق بمصر الشخصية الإسلامية للدورة الحالية لجائزة دبى الدوليه للقران الكريم .

أعلن عن ذلك الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر انعقاد المسابقة في ندوة الثقافة والعلوم، بحضور إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وأعضاء اللجنة المنظمة.

والدكتور أحمد عمر هاشم حاصل الماجستير في الحديث وعلومه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، والدكتوراه في الحديث وعلومه سنة 1973م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في كلية أصول الدين بالقاهرة بجامعة الأزهر .

وعمل الدكتور هاشم نائبا لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب ثم نائبا لرئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث ثم رئيسا لجامعة الأزهر.

وهو عضو هيئة كبار العلماء بالإزهر الشريف،و عضو مجمع البحوث الإسلامي، و عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وحاز على جائزة الدولة التقديرية بمصر عام 1992، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وله أكثر من 120 مؤلفا في مجال الحديث والسنة والنبوية والأحكام الشرعية أثرت المكتبة الإسلامية.