«الوطني» يناقش تعديل بعض أحكام قانون مزاولة الطب البيطري

يناقش المجلس الوطني الاتحادي الأربعاء المقبل، برئاسة صقر غباش، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ويوجه تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة التي ستعقد في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، سيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري وسؤالين إلى وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وثلاثة أسئلة إلى وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري.

وسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في شأن توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، اللذين ناقشهما في جلسات المجلس السابقة.