120 كلم "السرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد ‎‎

تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تطبيق منظومة "السرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين اعتبارًا من بداية شهر أبريل 2023م .

وأوضح مدير قطاع العمليات المركزية اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري بأن السرعة القصوى ستكون 140 كلم/الساعة والسرعة الدُنيا 120كلم/الساعة على الحارتين الأولى و الثانية من اليسار و سيتم تفعيل ضبط المخالفين من السائقين ومستخدمي الطريق لمن يقودون بأقل من سرعة 120كلم/الساعة من خلال مخالفات تحذيرية اعتبارًا من الأول من أبريل 2023 فيما يسري التطبيق الفعلي لمخالفة "قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت" وقيمتها 400 درهم وذلك اعتبارًا من أول مايو 2023م .

وأشار إلى أن المسار الثالث المحدد سرعته بـ 140كلم / الساعة والمسار الأخير المسموح باستخدامه من قبل المركبات الثقيلة لن تشملهما مخالفات الحد الأدنى للسرعات وحث السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة من أجل سلامة الجميع .

وأكد أن الهدف من تفعيل السرعة الدُنيا هو تعزيز سلامة السائقين وإلزام المركبات البطيئة بالسير على الحارات اليُمنى و إفساح الطريق دائمًا للمركبات ذات الأفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار.

وشدد على أهمية الانتباه، وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، بما يمكنهم من الانتقال بأمان إلى المسارات التي يقصدونها، والالتزام باستخدام الإشارات في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.