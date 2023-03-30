عمر سلطان العلماء: قرارات رئيس الدولة تعزز ريادة الدولة وطموحاتها المستقبلية

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء عمر سلطان العلماء ، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل مسيرتها إلى المستقبل برؤية واضحة وطموحات لا حدود لها، لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير والريادة العالمية وصناعة المستقبل.

وقال عمر سلطان العلماء إن قرارات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، يؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها لهم سموه، لدورهم في تحقيق الإنجازات وتعزيز ريادة الدولة في مختلف المجالات.

وهنأ عمر سلطان العلماء، أصحاب السمو والشيوخ ومجتمع دولة الإمارات بهذه المناسبة، متمنياً لسمو الشيوخ التوفيق في ترجمة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وتحقيق رؤية الدولة وطموحاتها في صناعة مستقبل أفضل للمجتمع وللأجيال القادمة.