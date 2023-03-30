حمدان بن محمد: أبارك لإخواني الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد الثقة الغالية التي منحهم إياها رئيس الدولة

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أبارك لإخواني الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد الثقة الغالية التي منحهم إياها رئيس الدولة.. قيادات وطنية تحمل إرث زايد وفكره.. نسأل الله لهم التوفيق والسداد في خدمة وطننا وشعبنا..