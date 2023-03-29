خالد بن محمد بن زايد ولياً لعهد أبوظبي

أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما أصدر صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي·

وأصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، كما أصدر صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بثقة صاحب السمو رئيس الدولة.وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «أبارك لأخي الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد ثقة رئيس الدولة.. بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة.. وتعلو الراية.. ويترسخ المجد.. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزها وازدهارها».

• منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد وهزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم أبوظبي.

حمدان بن محمد: قيادات وطنية تحمل إرث زايد وفكره.. نسأل الله لهم التوفيق والسداد في خدمة وطننا وشعبنا

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بثقة صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «أبارك لإخواني الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد الثقة الغالية التي منحهم إياها رئيس الدولة.. قيادات وطنية تحمل إرث زايد وفكره.. نسأل الله لهم التوفيق والسداد في خدمة وطننا وشعبنا».

مكتوم بن محمد: مسيرة التنمية في الإمارات مستمرة وبكم تزدهر

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بثقة صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «أبارك للشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد والشيخ منصور بن زايد والشيخ خالد بن محمد الثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، مسيرة التنمية في الإمارات مستمرة وبكم تزدهر هذه المسيرة وتتبارك، سدّد الله خطاكم ووفقكم لكل خير».