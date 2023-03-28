«تاكسي دبي» تجرب مركبة كهربائية جديدة

بدأت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، تجربة مركبة كهربائية جديدة ضمن أسطولها من مركبات خدمة الليموزين من طراز «سكاي ويل»، وذلك في إطار التزامها بتحقيق خارطة طريق الهيئة للتحول نحو وسائل نقل عامة خالية من الانبعاثات الكربونية في الإمارة بحلول عام 2050.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، منصور رحمه الفلاسي: «تمثل المركبات الكهربائية وسيلة آمنة وصديقة للبيئة في تخفيض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن وسائل النقل، وتشكل المركبات الصديقة للبيئة نسبة 70% من أسطول مؤسسة تاكسي دبي، حيث نعمل على زيادة عدد المركبات الصديقة للبيئة بمعدل 70 سيارة كل عام، وذلك للتحول نحو وسائل نقل عامة خالية من الانبعاثات في دبي».