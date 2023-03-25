رئيس الدولة يمنح سفير البرازيل السابق وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " فرناندو أجريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية السابق لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة والتي أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.



وقلّد صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، سعادة أجريجا الوسام خلال حفل الاستقبال الذي أقامه السويدي على شرف أجريجا، الذي يتقلد حاليا منصب رئيس المراسم بالقصر الرئاسي البرازيلي.

وأثنى السويدي على مساهمة فرناندو أجريجا في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.



من جانبه، أكّد أجريجا اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مشيراً إلى تطلع بلاده دائماً إلى تعاون وثيق مع دولة الإمارات بما يخدم شعبي البلدين.

وأعرب عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وفي الختام، تقدم بالشكر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ولجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.