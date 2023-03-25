«بشرية الفجيرة» تـؤهل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الضيافة والفندقة

كشفت رئيس قسم التدريب والتطوير في دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، نوره الهنداسي، عن إطلاق دائرة الموارد البشرية لمبادرة «واجهة» بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للفنادق وجامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل 50 وظيفة في قطاع الضيافة والفندقة بـ33 فندقاً بإمارة الفجيرة.

وذكرت أن «واجهة» تتمثل في نتظيم حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية، فضلاً عن برامج التأهيل العملي والميداني بحيث يتم تدريب طالبي الوظائف لمدة شهر ونصف، ويتم من خلالها إلحاقهم بدراسة ماهية الفنادق والفندقة عبر ساعات تدريبية ونظرية في جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، وبعد أن ينجز طالب الوظيفة الساعات النظرية المطلوبة منه، يتم إلحاقه بتدريب ميداني في الفنادق المشاركة لمدة 16 يوماً، بحيث يكون المتدرب مرشحاً مباشرة لأن يشغل إحدى الوظائف الفندقية المتاحة في 33 فندقاً بإمارة الفجيرة بإجمالي 50 شاغراً وظيفياً.

وأشارت الهنداسي إلى أن الموارد البشرية بحكومة الفجيرة تسعى عبر العمل الحثيث والمتواصل لتمكين الكوادر المواطنة وظيفياً من خلال تعزيز خبراتهم وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً قطاع السياحة والفنادق الذي يعتبر من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة وهو من القطاعات المهمة التي تتضمن فرصاً وظيفية واعدة ستسهم في تطوير الكوادر الوطنية.

ولفتت إلى أن الدائرة تخصص فريقاً يدرس تحديات طالبي الوظيفة وسوق العمل للباحثين عن وظائف، ولطلبة وخريجي الجامعات والكليات، ومهمة هذا الفريق توجيههم نحو المهارات المستقبلية التي يجب كسبها للتكيف مع المتغيرات في سوق العمل، بالإضافة لتوعيتهم بنوع الوظائف المطلوبة في سوق العمل وترسيخ مبدأ اكتساب الخبرة من خلال التدريب عبر المبادرات المختلفة.

وتابعت أن الفريق يعمل كحلقة وصل بين الدوائر المحلية والاتحادية والعسكرية، كما يقوم بالتنسيق بين القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية مناسبة للكوادر الوطنية في إمارة الفجيرة، بالإضافة للتواصل المباشر وعبر قنوات التواصل الاجتماعي المخصصة للدائرة مع طالبي الوظائف المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة، لتوعيتهم وتشجيعهم على أخذ فرصهم في العمل بالقطاع الخاص في الإمارة. وتسعى دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة من خلال إطلاقها عدداً من المبادرات لدعم طالبي الوظائف من خلال التعاون المباشر مع الجامعات والكليات بإمارة الفجيرة، والجهات الحكومية والخاصة لتوفير الفرص الوظيفية المتاحة في قطاعاتها المتنوعة.